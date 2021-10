Des soldats maliens patrouillant dans les rues de Tombouctou, au Mali, dimanche 26 septembre 2021. De nombreux habitants de Tombouctou craignent que le départ des troupes françaises permette le retour des djihadistes, qui imposeront la charia, notamment des flagellations et des amputations. Les extrémistes islamiques ont régné sur Tombouctou en 2012 et ont interdit la musique, les sports et détruit les mausolées historiques, affirmant qu’ils étaient idolâtres.

(Bamako) Les autorités maliennes ont officiellement confié au ministère des Affaires religieuses le dossier du dialogue avec certains groupes djihadistes et ont ouvertement communiqué sur un sujet jusqu’alors tenu relativement confidentiel, à un moment délicat des relations avec la France.

Agence France-Presse

La réalité de discussions entre les autorités et certains groupes djihadistes ne fait pas de doute pour les experts depuis longtemps, avant même que l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en août 2020 par les militaires, ne reconnaisse en février 2020 l’existence de contacts.

Tout en se disant favorable au dialogue, la junte désormais au pouvoir à Bamako et le gouvernement de transition qu’elle a installée étaient jusqu’alors restés plutôt discrets sur la question.

Le ministère des Affaires religieuses a donné la semaine passée une tournure plus formelle à ce dialogue. Dans un communiqué publié le 13 octobre et passé inaperçu jusqu’à des informations de RFI mardi, le ministre des Affaires religieuses, Mahamadou Koné, a indiqué que ses services avaient été chargés d’une « mission de bons offices en direction des groupes armés radicaux ».

Lui-même a chargé le Haut conseil islamique du Mali (HCIM) de la mise en œuvre « sur le terrain », lors d’une rencontre le 12 octobre. Les pouvoirs publics fixeront « des lignes rouges », a-t-il dit.

« La mission de bons offices en direction des groupes armés radicaux a existé par le passé », dit le communiqué. Mais elle était « ancrée » au bureau du premier ministre et déléguée à l’imam Mahmoud Dicko, à titre personnel bien qu’il ait présidé le Haut conseil islamique jusqu’en 2019, ajoute-t-il.

Le HCIM est une structure de dialogue avec les autorités regroupant des chefs et des organisations religieuses.

« Depuis plusieurs mois, le Haut conseil islamique du Mali jouait le rôle confié à lui par les hautes autorités : engager le dialogue avec les groupes radicaux. Ce n’est pas nouveau », a dit à l’AFP le chef de cabinet du ministère, Dame Seck.

Ce qui l’est, c’est qu’« administrativement il est clair désormais que c’est notre ministère qui a le dossier en main et qui suit de près la démarche du Haut conseil islamique », a-t-il dit.

Un tel dialogue a jusqu’alors paru devoir concerner principalement les deux chefs djihadistes Amadou Koufa et Iyad Ag Ghaly et leurs groupes affiliés à Al-Qaïda, et non pas l’organisation État islamique.

La France, principal allié du Mali, a toujours refusé ce dialogue.