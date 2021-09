Afrique

Éruption aux Canaries

La lave avance lentement, mais jusqu’où ?

(Los Llanos de Aridane) La coulée de lave d’un volcan entré en éruption dimanche sur l’île de La Palma, dans l’archipel espagnol des Canaries, n’avançait plus que lentement mercredi après-midi, à tel point qu’il n’était plus certain qu’elle atteigne l’océan Atlantique.