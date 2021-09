PHOTO DE PROPAGANDE DE L’ÉTAT ISLAMIQUE, VIA ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Profitant de la désintégration de l’appareil sécuritaire dans le pays, avec la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafil, l’État islamique avait installé des fiefs à Derna (est) et à Syrte (nord-centre), dont il a été chassé respectivement en 2018 et fin 2016. Considérablement affaiblis, ses membres se sont repliés dans le désert ou se sont fondus dans la population sur la côte méditerranéenne, mais constituent toujours une menace persistante pour le pays et ses voisins.