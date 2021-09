(Abidjan) L’animateur d’une émission télévisée qui a suscité l’indignation en Côte d’Ivoire a été condamné mercredi par un tribunal d’Abidjan à 12 mois de prison avec sursis pour « apologie de viol » et « atteinte à la pudeur », a constaté un journaliste de l’AFP.

Agence France-Presse

L’animateur, Yves de M’Bella, qui avait invité dans son émission un ex-violeur à montrer comment il abusait de ses victimes, a également été condamné à deux millions de francs CFA (4550 dollars canadiens) d’amende et s’est vu signifier l’interdiction de quitter Abidjan.

Plus tôt dans la journée, il avait d’abord été entendu par la police avant d’être déféré en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d’Abidjan.

L’ex-violeur, Kader Traoré, qui avait déjà été condamné par le passé pour viol et coups et blessures, a écopé lui de 24 mois de prison ferme et 500 000 francs CFA (1140 dollars canadiens) pour les mêmes motifs.

Lundi soir à une heure de grande écoute et en public, l’animateur Yves de M’Bella avait invité dans son émission sur la Nouvelle chaîne ivoirien (NCI, télévision privée) — censée dénoncer le viol — cet ancien violeur à qui il a demandé d’expliquer comment il s’y prenait pour abuser de ses victimes en s’aidant d’un mannequin.

Cette émission avait immédiatement suscité l’indignation de personnalités, d’anonymes et de victimes de viol qui réclamaient des sanctions contre l’animateur et sa chaîne.

Deux jours plus tard, l’indignation restait intacte et une pétition lancée lundi soir par Désirée Dénéo, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, pour dénoncer les faits et réclamer des sanctions, avait récolté mercredi plus de 46 500 signatures.

La Haute autorité de communication audiovisuelle avait dès mardi suspendu Yves de M’Bella pendant 30 jours de toutes les antennes et télévisions de Côte d’Ivoire.

Il a en outre été décidé par le comité d’organisation du concours Miss Côte d’Ivoire qui a lieu samedi qu’il n’animerait pas la soirée comme initialement prévu.

« Ces sanctions ne sont pas suffisantes », avait déclaré avant les condamnations Bénédicte Joan, présidente de l’association Stop au chat noir, qui vient en aide aux victimes de viol, lors d’un rassemblement de femmes mercredi matin devant le siège de la chaîne NCI à Abidjan.

Bien qu’il ait demandé « pardon » et se soit déclaré « meurtri », Yves de M’Bello « ne devrait plus du tout apparaître sur nos télés », avait-t-elle ajouté.