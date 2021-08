Afrique

Rapport d’Amnistie internationale

Des centaines de victimes de viols, esclavage sexuel et mutilations au Tigré

(Addis Abeba) Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont violé des centaines de femmes et filles dans la région en guerre du Tigré, imposant à certaines victimes esclavage sexuel et mutilations, selon un rapport d’Amnistie internationale publié mercredi et critiqué par Addis Abeba.