Afrique

Tunisie

Une journée de vaccination « portes ouvertes » pour tenter d’endiguer la crise

(Tunis) La Tunisie, qui est confrontée depuis plusieurs mois à une grave crise sanitaire, a mené dimanche une intense campagne de vaccination contre la COVID-19 au cours d’une journée « portes ouvertes », après avoir obtenu plus de six millions de doses en provenance de pays arabes et occidentaux.