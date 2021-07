Afrique

Canal de Suez

L’Ever Given reprend sa route après 100 jours d’arrêt

(Le Caire) Le porte-conteneurs géant Ever Given, qui avait bloqué le canal de Suez en mars, a repris sa route mercredi après 100 jours d’immobilisation et la signature d’un accord confidentiel d’indemnisation entre les autorités égyptiennes et le propriétaire japonais du navire.