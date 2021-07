Afrique

Débordement du lac Tanganyika

Comme une impression de fin du monde

Depuis trois ans, le niveau du lac Tanganyika, le plus important réservoir d’eau douce d’Afrique, a monté de plus de deux mètres, provoquant une catastrophe pour les populations riveraines, notamment au Burundi. Et rien n’indique que la hausse, qui serait attribuable à un phénomène similaire à El Niño, s’arrêtera là.