PHOTO TÉLÉVISION NATIONALE DE L’ÉRYTHRÉE, VIA ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Ottawa appelle l’Érythrée à « retirer immédiatement » ses forces armées de la région du Tigré, en Éthiopie, quelques jours après l’annonce d’un cessez-le-feu pour mettre un terme à un conflit qui a conduit à la pire crise humanitaire dans le monde depuis une décennie, à cause de la famine.

La Presse Canadienne

Le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau, et sa collègue du Développement international, Karina Gould, ont rappelé dans une déclaration commune, mercredi, que le Canada se félicitait du cessez-le-feu dans la région du Tigré. Ottawa exhorte maintenant toutes les parties à permettre « un accès humanitaire sans entrave » et appelle l’Érythrée « à retirer immédiatement ses forces ».

L’Érythrée a des forces qui combattent avec le gouvernement de l’Éthiopie, pays voisin, contre les rebelles du Tigré.

Le gouvernement éthiopien a décrété lundi un cessez-le-feu unilatéral immédiat dans la région, dans une annonce diffusée par les médias d’État peu de temps après que l’administration intérimaire nommée par le gouvernement fédéral au Tigré, a fui la capitale régionale, Mekele, et appelé à un cessez-le-feu.

Pendant ce temps, les habitants de Mekele ont applaudi le retour des forces du Tigré.

À Addis-Abeba, le gouvernement éthiopien soutenait que le cessez-le-feu durerait jusqu’à la fin de la saison cruciale des plantations, en septembre. Cette trêve pourrait calmer une guerre qui a déstabilisé le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique et menacé de faire de même dans la Corne de l’Afrique.

Les ministres Garneau et Gould affirment que le Canada est prêt à soutenir le gouvernement éthiopien et la population « dans la poursuite d’une réconciliation et d’un processus politique national inclusifs et qui reflètent la volonté de tous les citoyens ».

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.