Afrique

Élections législatives

L’Algérie dans l’attente, vers un retour des partis traditionnels

(Alger) Plus de 48 heures après le scrutin, les Algériens attendent toujours les résultats des élections législatives anticipées de samedi, marquées par une abstention massive et qui, selon des médias locaux, pourraient consacrer la victoire des partis traditionnels pourtant considérés moribonds et rejetés par la contestation.