Afrique

Guerre au Tigré

Massacres à huis clos

Depuis plus de quatre mois, le Tigré, région du nord de l’Éthiopie, est plongé dans une guerre brutale dont on ne voit pas la fin. Les organisations humanitaires mènent une course contre la montre pour aider les civils, dont plus de 2 millions sont en situation d’urgence vitale.