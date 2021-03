Afrique

L’un des plus grands bidonvilles de Sierra Leone réduit en cendres

(Freetown) Susan’s Bay, l’un des plus grands bidonvilles de la capitale sierra-léonaise, Freetown, a été détruit mercredi soir par un incendie aux causes inconnues, et si les autorités n’avaient relevé jeudi aucun mort, des milliers de personnes se retrouvent désormais sans abri et sans ressource.