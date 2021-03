PHOTO EDUARDO SOTERAS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Cette photo prise le 20 novembre 2020 montre un survivant d’un massacre de civils perpétré le 9 novembre dans le village de May Kadra, dans la région du Tigré, en Éthiopie. Un rapport fait état d’un autre massacre survenu fin novembre à Aksoum, plus à l'est.