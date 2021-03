Mauritanie

L’ex-président Ould Abdel Aziz inculpé pour corruption

(Nouakchott) L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés jeudi à Nouakchott pour corruption et placés sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de source judiciaire et auprès de l’ancien chef d’État.