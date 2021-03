PHOTO KOLA SULAIMON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Des groupes djihadistes sont engagés dans un conflit sanglant avec l’armée nigériane et des millions de personnes vivent dans des camps insalubres dépendant de l’aide humanitaire. Ci-haut, des déplacés durant le pillage d’un entrepôt contenant des vivres qui n’avaient pas été distribuées durant un confinement dû à la COVID-19, l’automne dernier. La pandémie et le réchauffement climatique sont aussi parmi les causes de la famine.