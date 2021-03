La liste des accusations proposées par le procureur contre l’ex-président Ould Abdel Aziz comprend la corruption, le blanchiment d’argent, l’enrichissement illicite, la dilapidation de biens publics, l’octroi d’avantages indus et l’obstruction au déroulement de la justice. Un juge doit décider si ces accusations seront déposées.

(Nouakchott) L’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et une dizaine de hautes personnalités ont été inculpés jeudi à Nouakchott pour corruption et placés sous contrôle judiciaire, a-t-on appris de source judiciaire et auprès de l’ancien chef d’État.

Agence France-Presse

Le juge d’instruction a suivi les réquisitions du procureur Ahmedou Ould Abdallahi qui avait demandé l’inculpation et le placement sous un contrôle judiciaire « poussé » de M. Ould Abdel Aziz, d’un de ses gendres, de deux anciens premiers ministres et de plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires, a dit une source judiciaire s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.