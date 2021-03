(Kigali) Le Rwanda est devenu mercredi le premier pays d’Afrique à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, avec la livraison d’environ 100 000 doses, a-t-on appris de sources concordantes.

Agence France-Presse

Ce petit pays d’Afrique de l’Est de 12 millions d’habitants avait reçu plus tôt mercredi 240 000 doses du vaccin AstraZeneca, une première livraison dans le cadre de l’initiative Covax, dispositif qui vise à fournir des injections anti-COVID-19 aux pays à faible revenu.

« Notre objectif est de rendre les vaccins accessibles à l’échelle mondiale et la livraison d’aujourd’hui au Rwanda est un grand pas en avant », a affirmé Pfizer dans un communiqué.

Un responsable du ministère rwandais de la Santé a indiqué à l’AFP que les doses de ce vaccin qui doivent être maintenues à des températures très basses avaient été « transportées dans des chambres froides » dès leur arrivée à l’aéroport de Kigali vers 20 h 15 locales (13 h 15, heure du Québec).

Selon le ministère de la Santé, les 340 000 doses reçues au total mercredi seront acheminées dès jeudi depuis un entrepôt biomédical vers les hôpitaux de secteur puis vers des centaines de centres de santé disséminés à travers le pays, et seront administrées à partir de vendredi.

Elles permettront d’immuniser environ 171 500 personnels de santé, ainsi que d’autres populations prioritaires, comme les personnes de plus de 65 ans ou souffrant d’affections de longue durée, selon la même source.

Le Rwanda a commencé à vacciner en février les groupes les plus exposés, comme les travailleurs de la santé, après s’être procuré 1000 doses du vaccin du laboratoire américain Moderna. Il prévoit de vacciner 30 % de sa population cette année, et 60 % d’ici la fin 2022, a indiqué le ministre de la Santé, Daniel Ngamije.

« Nous allons immédiatement mettre en œuvre notre plan de vaccination, qui permettra aux groupes à risque de recevoir la première des deux doses de vaccin dans tout le Rwanda », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Rwanda a effectué plus d’un million de tests de dépistage du coronavirus et a détecté un peu plus de 19 100 cas, pour 265 décès. Il a imposé certaines des mesures anticoronavirus les plus strictes du continent, avec un arrêt total de l’activité dans le pays en mars 2020, et un reconfinement de la capitale Kigali en janvier 2021.