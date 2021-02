Algérie

Plus de 30 détenus d’opinion libérés, dont le militant Khaled Drareni

(Kolea et Nicosie) Plus de 30 détenus d’opinion en Algérie, dont le journaliste et militant Khaled Drareni, ont été libérés vendredi à la faveur d’une grâce présidentielle accordée à trois jours du 2e anniversaire du soulèvement populaire du Hirak.