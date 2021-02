(Conakry) La fièvre hémorragique Ebola a provoqué lundi un quatrième décès en Guinée, où les autorités sanitaires, l’OMS et Médecins sans frontières (MSF) mettent en place la riposte pour éviter le scénario catastrophe de l’épidémie de 2013-2016, qui avait fait plus de 11 000 morts en Afrique de l’Ouest.

Agence France-Presse

« Parmi les malades qui étaient hospitalisés à Nzérékoré », en Guinée forestière (sud-est), « nous avons enregistré un décès ce matin. Cela porte à quatre le nombre de décès », a déclaré à l’AFP le directeur-général adjoint de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), Bouna Yattassaye.

Une certaine confusion a régné pendant le week-end sur le nombre de victimes. Samedi, le ministre de la Santé, Rémy Lamah, avait évoqué quatre morts, bilan ramené à trois dimanche par l’ANSS.

Les sept personnes infectées officiellement jusqu’ici sont en tout cas membres de la même famille, selon une source proche des autorités sanitaires.

Il s’agit en premier lieu d’une infirmière de 51 ans de Gouécké, localité de quelque 23 000 habitants proche de Nzérékoré, décédée fin janvier.

Les six autres personnes tombées malades — son mari, un fils, deux frères, sa mère et sa sœur – ont « séjourné auprès de la défunte et participé à son enterrement non sécurisé ».

Ses deux frères de 38 et 42 ans sont décédés. La quatrième victime est « vieille », selon le Dr Yattassaye, qui n’a pas précisé s’il s’agissait de la mère ou de la sœur. Le mari de l’infirmière, 65 ans, est hospitalisé à Conakry.

Il y a des raisons d’être « inquiet », car le « patient zéro » ayant contaminé l’infirmière n’est pas identifié, selon un responsable d’une ONG sous le couvert de l’anonymat. Autre souci : « les potentiels contacts du mari, qui a voyagé jusqu’à Conakry on ne sait trop dans quelles conditions ».

« C’est toujours une inquiétude de voir émerger une maladie aussi sérieuse qu’Ebola », concède dans un entretien accordé lundi à l’AFP le représentant à Conakry de l’OMS, Alfred George Ki-Zerbo.

Des raisons d’être optimistes

Mais il tempère, en soulignant les leçons tirées des précédentes épidémies et les récentes avancées médicales, comme « les tests de détection rapide, les nouveaux traitements mais aussi et surtout le vaccin, qui permet de protéger les communauté ».

« On peut être optimiste et penser qu’on n’aura pas une catastrophe de l’ampleur de celle de la dernière fois ».

Provoquant une fièvre brutale, des maux de tête, des vomissements et diarrhées, le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 dans l’actuelle République démocratique du Congo (RDC).

La pire épidémie est partie en décembre 2013 de Guinée forestière, avant de se propager au Liberia et à la Sierra Leone. Elle s’était achevée en 2016 après avoir fait plus de 11 300 morts pour quelque 28 600 cas recensés, à plus de 99 % en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.

Alors que l’ANSS renforce son dispositif d’accueil des malades, Médecins sans frontières (MSF) se prépare également à envoyer une petite équipe expérimentée de médecins, infirmiers et logisticiens, selon la responsable de l’opération, Anja Wolz.

« Nous savons que lorsqu’une maladie aussi effrayante est mal comprise dans la communauté, et que des individus arrivent soudainement en donnant des instructions, dans des accoutrements ressemblant à des combinaisons spatiales, cela peut facilement générer une réaction hostile », a-t-elle expliqué.

« Avant d’arriver dans de grands convois de véhicules plein d’individus en tenue spatiale, nous devons rencontrer les personnes influentes, les anciens, les chefs de villages… pour leur demander leur avis sur les meilleurs moyens de faire passer l’information, d’encourager l’adhésion aux moyens de prévention et aux comportements sécuritaires pour lutter contre Ebola ».