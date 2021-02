Maroc

Le militant des droits humains Maati Monjib condamné à un an de prison

(Rabat) L’historien et défenseur des droits humains Maati Monjib a été condamné à un an de prison ferme pour « fraude » et « atteinte à la sécurité de l’État », lors d’une audience à Rabat dont il n’a pas été prévenu, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat.