(Louxor) Les passagers et les membres d’équipage d’un bateau de croisière ont été débarqués à Louxor, dans le sud de l’Égypte, après 45 cas de nouveau coronavirus décelés parmi eux, a constaté un correspondant de l’AFP.

Agence France-Presse

Samedi, la ministre égyptienne de la Santé Hala Zayed a annoncé que 33 touristes ont été contaminés par la maladie COVID-19, ainsi que 12 membres d’équipage, à bord du bateau A-Sara.

Parmi les membres d’équipage, 11 se sont ensuite révélés négatifs à la suite de tests, a-t-elle affirmé.

Ils ont néanmoins été placés en quarantaine dans un hôpital ainsi que les 34 autres cas, toujours positifs, selon elle.

Le premier ministre égyptien Mostafa Madbouly avait indiqué samedi que des tests avaient été conduits sur la totalité des 171 passagers, dont 101 touristes étrangers et 70 membres d’équipages.

Il n’avait pas précisé les nationalités des étrangers testés.

Accompagnée du ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled el-Enany et du ministre de l’Aviation civile Mohamed Manar, Mme Zayed s’est rendue dimanche à Louxor, haut-lieu du tourisme pharaonique, où le bateau a été mis à quai.

Samedi, elle avait annoncé que des mesures de protection avaient été mises en place en Égypte, dont une augmentation du nombre de laboratoires de référence pour faire face au virus.

Dès samedi soir, les personnes en provenance de pays où des cas positifs ont été relevés, ont été testés à leur arrivée en Égypte.

Selon le ministère de la Santé, l’Égypte compte 48 personnes contaminées, bilan qui inclut les passagers infectés du A-Sara, ainsi que ceux dont le test a été annoncé négatif samedi.

Les autorités égyptiennes avaient aussi annoncé la découverte de trois infections au nouveau coronavirus, la première concernant un citoyen chinois « guéri », selon Mme Zayed, la deuxième concernant un ingénieur pétrolier canadien, et la troisième étant un Égyptien rentré de Serbie via la France.