Tuerie dans un village martyr du Mali, un an après un autre massacre

(Bamako) Le Mali pris dans une spirale de violences intercommunautaires et djihadistes a connu une nouvelle journée sanglante avec la mort de 31 civils dans un village déjà visé par une attaque meurtrière un an plus tôt et celle de neuf autres personnes tombées dans une embuscade contre l’armée, également dans le centre du pays.