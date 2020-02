Menace djihadiste dans le Sahel

Les groupes armés djihadistes font de plus en plus sentir leur présence dans la région du Sahel, multipliant les attaques non seulement au Mali, mais aussi au Niger et au Burkina Faso. Leurs attentats ont fait plus de 4000 morts en 2019 tandis que la région s’enfonce dans une crise humanitaire sans précédent.