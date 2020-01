Le Burkina Faso en deuil à Noël après une attaque djihadiste

(Ouagadougou et Abidjan) L’attaque djihadiste qui a fait 42 morts dans le nord du Burkina Faso, la pire dans le pays depuis cinq ans, a plongé une nation dans le deuil à Noël, et suscité des messages de solidarité, entre autres du pape François et de l’ONU.