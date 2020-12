PHOTO KOLAWOLE ADEWALE, ARCHIVES REUTERS

Boko Haram et l’ISWAP continuent de semer la terreur dans le nord-est du Nigeria, où le conflit a débuté en 2009, faisant plus de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. Sur notre photo, un camp de déplacés de Dalori qui a été la cible d'une attaque le 1er novembre 2018.