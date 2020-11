« Il y a eu sept morts, dont 5 Américains, un Français et un Tchèque », tous membres de force multinationale chargée de surveiller la paix entre Israël et l’Égypte, a précisé une source israélienne.

(Jérusalem) Sept membres de la Force multinationale d’observateurs dans le Sinaï égyptien, dont cinq Américains et un Français, ont perdu la vie jeudi dans le crash de leur hélicoptère, a indiqué à l’AFP une source israélienne.

Agence France-Presse

« Il y a eu sept morts, dont 5 Américains, un Français et un Tchèque », membres de cette force chargée de surveiller la paix entre Israël et l’Égypte, a dit cette source qui a requis l’anonymat, sans préciser les causes de l’écrasement.

« Nous enquêtons de manière active sur un incident impliquant un de nos hélicoptères », a confirmé à l’AFP Brad Lynch, un haut responsable de cette force, depuis Le Caire, mais sans fournir de détails.

L’armée israélienne a, elle, offert l’aide d’une unité d’élite afin de secourir des « blessés » sur place, a déclaré à l’AFP son porte-parole, Jonathan Conricus, sans davantage de précisions.

Selon cette source, l’armée israélienne a offert d’envoyer par hélicoptères des membres de l’unité IAF 669 basée à l’aéroport de Ramon, dans le sud d’Israël, près de la péninsule du Sinaï, dans l’est de l’Égypte.

Trois ans après la signature de leur traité de paix et après que l’ONU a annoncé qu’elle ne fournirait pas de Casques bleus pour le Sinaï, l’Égypte et Israël, avec l’appui actif des États-Unis, avaient établi cette force déployée en 1982, comme une organisation internationale indépendante de maintien de la paix.

Elle compte actuellement un peu plus de 1100 soldats de différentes nationalités - dont l’Australie, les États-Unis, le Canada et la France.

Le Sinaï avait été le théâtre d’affrontements entre l’État hébreu et l’Égypte avant que les deux pays ne signent la paix en 1979.

Aujourd’hui, différents groupes armés sévissent dans la péninsule dont la branche locale de l’organisation djihadiste État islamique (EI). Les forces de sécurité égyptiennes luttent contre une insurrection islamiste qui s’est durcie dans le nord-est du Sinaï.

En février 2018, les autorités égyptiennes avaient lancé une opération d’envergure contre les militants islamistes, principalement dans le nord du Sinaï, non loin d’Israël et de la bande de Gaza palestinienne.

Depuis le début de cette opération, environ 930 combattants islamistes présumés ont été tués ainsi que des dizaines de membres du personnel de sécurité, selon les données de l’armée égyptienne.