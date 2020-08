(Bamako) Les 11 occupants d’un avion de l’ONU ont été blessés lundi, dont un grièvement, lors d’un « atterrissage difficile » à l’aéroport de Gao, dans le nord du Mali, a indiqué dans un communiqué la Mission des Nations unies au Mali.

Agence France-Presse

L’appareil, en provenance de Bamako, avait à son bord « quatre passagers, tous membres du personnel des Nations unies, et sept membres d’équipage », selon MINUSMA.

« Un de nos avions a atterri ce lundi hors-piste à Gao », avait auparavant expliqué à l’AFP un responsable de la MINUSMA à Gao, plus grande ville du nord du Mali. Selon une autre source proche de la MINUSMA, les sept membres de l’équipage sont de nationalité russe.

Une grande partie du fuselage de l’avion à la carlingue blanche frappée du logo de l’ONU, s’est enfoncée dans un terrain gorgé d’eau par les pluies récentes, selon des photos circulant sur les réseaux sociaux et authentifiées par l’AFP.

« Selon un bilan initial, un membre de l’équipage a été grièvement blessé et 10 personnes légèrement. L’avion a subi d’importants dommages » et les blessés « ont immédiatement été évacués vers les structures médicales des Forces internationales et de la MINUSMA pour recevoir les soins adéquats », a précisé la mission de l’ONU dans son communiqué.

« Une enquête sera ordonnée dans les meilleurs délais pour déterminer la cause de cet incident », a-t-elle également indiqué.

La MINUSMA s’est déployée en juillet 2013 au Mali après la prise de contrôle du nord de ce vaste pays sahélien en 2012 par des groupes djihadistes.

Avec environ 13 000 Casques bleus, c’est une des missions les plus importantes de l’ONU. Son mandat a été renouvelé pour un an fin juin par le Conseil de sécurité de l’ONU.

La MINUSMA constitue avec la force française au Sahel Barkhane et celle de l’organisation G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad) les principales forces antidjihadistes internationales présentes dans le nord du Mali.