La mortalité reste cependant basse, aux alentours de 1,5 % mercredi et près de 60 % des personnes contaminées dans le pays ont guéri.

PHOTO THEMBA HADEBE, ASSOCIATED PRESS

(Johannesburg) Quelque 572 personnes sont décédées du coronavirus ces dernières 24 heures en Afrique du Sud, un niveau record en une journée qui porte le bilan total à 5940, a indiqué le ministère de la Santé mercredi.

Agence France-Presse

« Malheureusement, nous avons recensé 572 nouveaux décès liés à la COVID-19. Cela porte le total cumulé à 5940 », a déclaré le ministre de la Santé Zweli Mkhize lors d’un point presse quotidien. L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie et le plus affecté du continent africain avec 394 948 cas confirmés de contaminations à ce stade.

Près de la moitié des décès sont intervenus dans la province du Cap-Occidental, tandis que la majorité des cas positifs se trouvent dans celle de Gauteng, où se trouvent Johannesburg, hub économique et financier, et la capitale Pretoria.

La mortalité reste cependant basse, aux alentours de 1,5 % mercredi et près de 60 % des personnes contaminées dans le pays ont guéri.