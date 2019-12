Niger: une attaque djihadiste contre l'armée fait au moins 71 morts

(Niamey) L’armée nigérienne a subi mardi ses plus lourdes pertes depuis qu’elle est confrontée au défi djihadiste lors de l’attaque du camp d’Inates, dans l’ouest, qui a fait 71 morts et entraîné le report d’un sommet entre la France et les pays du Sahel.