(Nairobi) Plusieurs touristes-six selon certains-et leur guide, tous kényans, ont été emportés dimanche par des crues éclairs dans les gorges du parc national Hell’s Gate, célèbre pour avoir été l’un des décors du film Tomb Raider, ont annoncé les autorités.

Agence France-Presse

La dépouille d’une des touristes a été retrouvée dimanche et les portés disparus sont « présumés morts », ont assuré à l’AFP un responsable policier et un responsable du Service kényan de la faune sauvage (KWS) sous couvert de l’anonymat.

Dans un communiqué publié dimanche soir, KWS, qui gère le parc, a évoqué une tragédie. « Nous craignons qu’un nombre inconnu de touristes se soient noyés dans des crues éclairs », a-t-il indiqué, tout en faisant état d’un nombre inconnu de survivants. « Le ministère du Tourisme coordonne les agences gouvernementales pour les opérations de recherche et de sauvetage ».

Le responsable de KWS et le responsable policier interrogés par l’AFP ont toutefois déclaré que le nombre de personnes emportées par ces crues éclairs était de sept : un guide kényan et six touristes kényans d’origine indienne : trois hommes et trois femmes.

Ils visitaient à pied les gorges d’Ol Jorowa, dans la partie sud du parc, dans un groupe de 13 personnes au total. Deux des six survivants ont alerté les rangers du parc, qui ont lancé les recherches.

La dépouille d’une des touristes a été retrouvée dimanche et les six autres personnes sont « portées disparues », a déclaré à l’AFP Marcus Ochola, chef de la police de la vallée du Rift. « Ces six personnes sont portées disparues après avoir été emportées ».

Un autre policier a précisé sous couvert de l’anonymat qu’elles étaient « présumées mortes, en se fondant sur le témoignage des deux survivants ».

La recherche des corps a été interrompue par la nuit et devait reprendre lundi matin.

Les profondes gorges du parc national Hell’s Gate, très prisé des touristes, sont régulièrement le théâtre de crues éclairs lorsqu’il pleut, comme cela a été le cas ces derniers jours. En 2012, sept jeunes Kényans s’étaient noyés au même endroit, dans les gorges d’Ol Jorowa.

Le parc national Hell’s Gate, situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale, Nairobi, est célèbre pour avoir servi de décor au film Tomb Raider, le Berceau de la vie, et pour avoir inspiré certains décors du dessin animé de Disney, Le Roi Lion.

Situé dans la vallée du Rift, jouxtant d’une part le lac Naivasha et d’autre part le volcan Longonot, il est également connu pour les usines géothermiques qui y ont été construites.

« Nos cœurs et nos prières accompagnent les familles et les proches de ceux qui sont morts dans la tragédie », a conclu KWS dans son communiqué.