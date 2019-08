Tanzanie: 62 morts dans l'explosion d'un camion-citerne

Soixante-deux personnes ont péri et plus de 70 ont été blessées dans l'explosion samedi matin d'un camion-citerne accidenté dont elles tentaient de siphonner le carburant, en périphérie de Morogoro, à près de 200 km à l'ouest de Dar es-Salaam.

« On déplore 62 morts, à savoir 58 hommes et quatre femmes. Il y a par ailleurs 72 blessés - 64 hommes et 8 femmes - à l'hôpital de Morogoro », a déclaré à la presse Liberatus Sabas, le chef des opérations de la police tanzanienne.

Un précédent bilan donné par le gouverneur de Morogoro Stephen Kebwe faisait état de 60 morts.