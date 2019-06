Nouvelle tuerie au Mali: le gouvernement reconnaît sa responsabilité

SERGE DANIEL, KASSIM TRAORE

Agence France-Presse

Bamako Les autorités maliennes ont reconnu qu'il leur incombait de protéger la population et d'oeuvrer à la réconciliation entre communautés de plus en plus antagonistes dans le centre du pays, après une tuerie de civils au bilan officiel provisoire d'une centaine de morts.

L'attaque du village dogon de Sobane Da, dans la zone de Bandiagara, à l'est de Mopti, siège du gouvernorat régional, a débuté dimanche soir, pour s'achever vers le milieu de la nuit, selon des témoignages concordants. Elle fait suite au massacre le 23 mars à Ogossagou de quelque 160 Peuls, attribué à des chasseurs dogons, dans cette région proche de la frontière avec le Burkina Faso, devenue la plus sanglante du pays. Les assaillants sont entrés dans le village «en criant "Allah akbar, Allah akbar"» («Dieu est le plus grand» en arabe), selon les habitants et le gouverneur régional, le général Sidi Alassane Touré. Depuis l'apparition en 2015 dans la région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies bambara et dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leurs «groupes d'autodéfense».

Agrandir Des tombes ont été creusées près du village. AFP

Le chef du gouvernement, Boubou Cissé, accompagné des ministres de la Défense et de l'Administration territoriale, s'est rendu mardi sur les lieux, où il s'est incliné devant la mémoire de «ces innocentes victimes de la discorde et de la haine». «Toutes ces victimes de l'horreur et de la barbarie nous rappellent la responsabilité qui nous incombe, en tant que dirigeants, de renforcer et d'accélérer les efforts sécuritaires, économiques et politiques entrepris en faveur de la paix et de la réconciliation», a-t-il reconnu. Bilans contradictoires La France, qui intervient militairement au Mali contre les djihadistes depuis 2013, a appelé Bamako à «redoubler d'efforts dans le centre du pays, afin de mettre fin au plus vite à l'engrenage des violences intercommunautaires», dans une déclaration de son ministères des Affaires étrangères. Mardi, le flou persistait sur le bilan de la tuerie. Celui, «provisoire», de 95 morts et 19 disparus, donné lundi par le gouvernement sur la base d'une mission de militaires venus du poste de Diankabou, à 17 km, pourrait être nettement revu à la baisse. «Avec les éléments de la protection civile, nous avons minutieusement fouillé, et nous avons sorti 35 corps», a indiqué le gouverneur, faisant état de «11 adultes et 24 enfants» inhumés. Le général Touré a expliqué l'écart entre les deux bilans par des extrapolations des villageois à partir du nombre de membres de chaque famille, en présumant que tous avaient péri. Mais le maire de la commune de Sangha, dont dépend le village, Ali Dolo, a maintenu l'estimation d'une centaine de morts, soulignant que certains corps avaient été calcinés.

Agrandir Une maison détruite à Sobane Da. AFP