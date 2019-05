Somalie: des millions de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse

Près de deux millions de Somaliens ont un besoin désespéré de nourriture et des centaines de milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition à cause de la sécheresse qui frappe le pays, a alerté lundi un organisme humanitaire.

Des millions de personnes ont abandonné leur domicile pour chercher de quoi se nourrir dans ce pays aride et déchiré par la guerre.

« La situation humanitaire s'est détériorée à un rythme alarmant en raison de la sécheresse », a déclaré Victor Moses, directeur pour la Somalie du Conseil norvégien pour les réfugiés, dans un communiqué.

Le fait que les pluies qui balaient habituellement l'Afrique de l'Est entre mars et mai ne soient pas tombées cette année a entraîné des récoltes insuffisantes et une forte pression sur les communautés qui dépendent de l'élevage dans la région.

Cette saison des pluies est la troisième la plus sèche enregistrée en Somalie depuis 1981.

Les Nations unies estiment que 1,7 million de personnes souffrent de faim et que leur nombre va augmenter d'un demi-million d'ici à juillet.

La semaine dernière, l'ONU avait indiqué que 44 000 Somaliens vivant dans des zones rurales ont quitté leur domicile pour gagner des centres urbains cette année, grossissant les rangs des déplacés, estimés à 2,6 millions dans l'ensemble du pays.

Près d'un million d'enfants auront besoin d'un traitement contre la malnutrition en 2019.

« La détérioration (de la situation alimentaire) est survenue beaucoup plus tôt que ces dernières décennies et avant que les populations concernées aient pu se remettre de la dernière sécheresse », selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Cette crise alimentaire pourrait s'étendre bien au-delà de la Somalie, l'ensemble de la Corne de l'Afrique risquant de subir une sécheresse et des conditions météorologiques extrêmes provoquées par le changement climatique.

Près de 80 % des habitants de la Corne de l'Afrique vivent de l'agriculture, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).