Ebola: bientôt plus de 1000 décès au Congo

L'épidémie déclarée dans l'est du Congo en août est déjà la deuxième plus meurtrière de l'histoire, et les efforts pour la contenir ont été compliqués par l'instabilité dans la sécurité de la région et la profonde méfiance de la communauté.

Les centres de traitement du virus Ebola ont fait l'objet d'attaques répétées, et un épidémiologiste camerounais travaillant pour l'OMS a été tué le mois dernier lors d'une attaque sur un hôpital de Butembo, à l'épicentre de l'épidémie.

La sécurité est devenue un problème majeur, a déclaré Mike Ryan, chef des urgences de l'OMS, à des journalistes à Genève, soulignant que 119 attaques distinctes avaient été enregistrées depuis le mois de janvier. Des dizaines de groupes rebelles sévissent dans la région et le rejet des travailleurs de santé par la communauté est en partie motivé par des rivalités politiques, a-t-il indiqué.

Le nombre de morts avait atteint 994 vendredi, mais devrait dépasser 1000 lorsque le ministère de la Santé du Congo publiera ses chiffres quotidiens plus tard dans la journée.

L'épidémie de 2014-2016 en Guinée occidentale, en Sierra Leone et au Libéria, en Afrique de l'Ouest, avait attiré l'attention du monde entier, puisqu'elle a tué plus de 11 000 personnes.

L'OMS a maintenu que cette flambée d'Ebola est contenue géographiquement, même si le nombre de cas augmente dans une population dense et extrêmement mobile près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda.

Plus de 109 000 personnes ont reçu un vaccin expérimental, mais efficace contre le virus Ebola.