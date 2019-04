Le secrétaire général de l'ONU quitte la Libye «profondément inquiet»

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit «profondément inquiet» vendredi en quittant la Libye, où de violents combats ont éclaté au sud de Tripoli entre les forces de Khalifa Haftar et celles du gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale.

Face au risque d'embrasement après l'appel du maréchal Haftar à avancer vers la capitale, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence à la demande du Royaume-Uni, pour discuter de la situation dans cet État pétrolier d'Afrique du Nord, après des appels internationaux à la retenue.

Depuis la chute en 2011 du régime Kadhafi, la Libye est plongée dans le chaos avec la présence de nombreuses milices ainsi que deux autorités rivales qui se disputent le pouvoir : le Gouvernement d'union nationale (GNA) dans l'Ouest et l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar dans l'Est.

Au lendemain d'une rencontre à Tripoli avec le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, M. Guterres a rencontré à Benghazi (Est) le maréchal Haftar (ANL), avec l'objectif, selon le patron de l'ONU, d'«éviter une confrontation militaire».

«Je quitte la Libye avec une profonde inquiétude et un coeur lourd», a déclaré M. Guterres à l'aéroport, peu après sa rencontre avec le maréchal Haftar, «espérant toujours possible d'éviter une confrontation sanglante à Tripoli et ses environs».

Jeudi, les pro-Haftar ont lancé une offensive pour prendre Tripoli et progressé en direction de la capitale. Mais vendredi avant l'aube, ils ont été chassés après un «court accrochage» à un barrage à 27 km à l'ouest de Tripoli, selon une source de sécurité. Des dizaines de combattants pro-Haftar ont été faits prisonniers.

M. Sarraj, accompagné de commandants militaires, s'est rendu ensuite au barrage de sécurité, dans un convoi d'une vingtaine de véhicules, dont des pick-up armés de canons anti-aériens. Il a échangé avec les troupes avant de reprendre la route vers Tripoli.

Combats près de Tripoli

En fin de journée, de premiers combats significatifs ont éclaté entre les deux camps à une cinquantaine de kilomètres au sud de Tripoli.

Des forces de l'ANL ont pu progresser ensuite jusqu'à l'aéroport de Tripoli situé à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale et inutilisé depuis qu'il a été détruit en 2014 par des combats.