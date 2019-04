Le chef de l'ONU cherche à prévenir une «confrontation» en Libye

Avant lui, le général Ahmad al-Mesmari, porte-parole de l'ANL, avait annoncé mercredi la préparation de cette offensive pour «purger l'ouest» libyen «des terroristes et des mercenaires».

La force de protection de Tripoli, une coalition de milices tripolitaines fidèles au GNA, a annoncé aussitôt une contre-offensive.

Elle a donné le nom de «Ouadi Doum 2» à l'opération, en allusion à la défaite en 1987 du maréchal Haftar, alors officier sous le régime déchu de Mouammar Kadhafi, dans la région de Ouadi Doum à la frontière du Tchad. M. Haftar s'était alors fait prisonnier.

De puissants groupes armés de la ville de Misrata, loyaux au GNA, se sont dits «prêts à stopper l'avancée maudite» des pro-Haftar.

Depuis le renversement en 2011 de Mouammar Kadhafi tué après huit mois de révolte, la Libye est plongée dans l'insécurité avec la présence de nombreuses milices qui font la loi. Le GNA dans l'ouest, où se trouve Tripoli, et une autorité dans l'est contrôlée par l'Armée nationale libyenne (ANL), autoproclamée par Khalifa Haftar, se disputent le pouvoir depuis 2015.

Appels à la désescalade

Craignant un embrasement, le Kremlin a mis en garde contre une «reprise du bain de sang» et appelé à un règlement «pacifique et politique» du conflit.

Avant la Russie, Washington, Paris, Londres, Rome et Abou Dhabi ont appelé les protagonistes libyens à faire baisser les tensions et à trouver une solution politique. La Canada et la Tunisie, pays voisin de la Libye, ont aussi exprimé leurs inquiétudes, et l'Allemagne a appelé à cesser «les opérations militaires immédiatement».

La nouvelle escalade est intervenue avant une Conférence nationale sous l'égide de l'ONU prévue mi-avril à Ghadamès, afin de dresser une «feuille de route» avec la tenue d'élections pour tenter de sortir le pays de l'impasse.

Les efforts diplomatiques des dernières années n'ont pas permis une réelle percée en vue d'une solution politique.

«Le risque d'embrasement est accru», a jugé Jalel Harchaoui, chercheur à l'Institut Clingendael de La Haye. «Prendre Tripoli [...] reste une possibilité» pour Khalifa Haftar, appuyé par différents pays du Golfe, avance-t-il, faisant allusion aux Émirats arabes unis, à l'Égypte et à l'Arabie saoudite, où il a été reçu fin mars.

Outre l'est libyen, les pro-Haftar contrôlent des pans de la vaste région désertique du Sud, dont Sebha, chef-lieu du sud, ainsi qu'un des plus importants champs pétroliers du pays, à al-Charara.