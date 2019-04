Bouteflika parti, les Algériens dans la rue pour maintenir la pression

«Bouteflika était très malade, il ne gouvernait pas en réalité et rien ne changera s'il part seul et laisse ses hommes», renchérit Samir Ouzine, un étudiant de 19 ans.

Plusieurs médias privés font état d'une très forte mobilisation à Tizi-Ouzou, Béjaïa et Bouira, les principales villes de la région de Kabylie, à l'est d'Alger, mais aussi à Chlef, Sétif, Tlemcen ou M'sila, notamment.

D'imposants cortèges défilent aussi à Oran et Constantine, 2 e et 3 e villes du pays, ainsi qu'à Batna (300 km au sud-est d'Alger), selon des images de la télévision nationale.

Les protestataires appellent au départ des «3B», Abdelkader Bensalah, Tayeb Belaiz et Noureddine Bedoui, trois hommes-clés de l'appareil mis en place par M. Bouteflika et à qui la Constitution confie les rênes du processus d'intérim.

Président depuis plus de 16 ans du Conseil de la Nation par la grâce de M. Bouteflika, M. Bensalah est chargé par la Constitution de le remplacer pour trois mois à la tête de l'État, le temps d'élire un successeur lors d'une présidentielle.

Tayeb Belaiz, qui fut durant ces 16 ans ministre, préside le Conseil constitutionnel, chargé de contrôler la régularité du scrutin.

Le premier ministre Noureddine Bedoui était jusqu'à sa nomination le 11 mars le très zélé ministre de l'Intérieur et, aux yeux des manifestants, l'«ingénieur en chef de la fraude électorale et ennemi des libertés», comme l'a qualifié le quotidien francophone El Watan.

«S'en tenir à la Constitution», et confier l'intérim et l'organisation des élections à des hommes incarnant le système, «va probablement susciter pas mal de protestations, les contestataires doutant que les élections soient équitables [...] et libres», estime Isabelle Werenfels, chercheuse associée à l'Institut allemand pour les Affaires internationales et de Sécurité.

À la place, les manifestants appellent à la mise sur pied d'institutions de transition à même d'engager des réformes et d'organiser des élections libres.

«L'armée et le peuple sont frères»

«L'après Bouteflika n'est pas clair. La rue et les partis» d'opposition «appellent à une nouvelle Constitution, une nouvelle loi électorale», souligne Hamza Meddeb, chercheur sur le Moyen-Orient à l'Institut universitaire européen de Florence. L'Algérie entre dans «la phase la plus délicate [...]».

Grand vainqueur de son bras de fer avec l'entourage de M. Bouteflika, qu'il a contraint à quitter le pouvoir, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, apparaît comme l'homme fort du pays actuellement.