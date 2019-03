Cyclone en Afrique australe: les secours s'organisent difficilement

Au plus fort des inondations, le niveau de l'eau avait atteint jusqu'à six mètres au Mozambique, mais la décrue semblait amorcée mercredi dans certaines régions.

« La situation est catastrophique. On n'avait rien à manger depuis jeudi », a déclaré Aunicia José, 24 ans, depuis Gwara-Gwara, au sud de Beira. « On dort dehors, tout est détruit, nos maisons sont détruites, on est mal », a-t-elle ajouté en recevant une première ration de nourriture.

« Malheureusement on ne peut pas venir en aide à tout le monde, donc notre priorité, ce sont les femmes, les enfants et les blessés », a expliqué à l'AFP Caroline Haga depuis Beira (centre), deuxième ville du Mozambique, en partie détruite.

« Nous avons des milliers de personnes qui, depuis plus de trois jours, sont bloquées sur des toits et des arbres dans l'attente d'être secourues », a déclaré mercredi Caroline Haga, chargée de communication pour la FICR.

Au Malawi, près d'un million de personnes ont été affectées par le cyclone et plus de 80 000 d'entre elles ont dû quitter leurs foyers, selon l'ONU.

Au Zimbabwe voisin, il y a au moins 100 morts et plus de 15 000 personnes sont sinistrées.

« Personne n'était préparé aux inondations. Les gens étaient préparés à faire face au cyclone [...], mais le cyclone a provoqué au Zimbabwe et au Malawi des pluies torrentielles qui sont arrivées jusqu'ici », au Mozambique, a expliqué Caroline Haga.

Les secours manquent aussi encore de moyens. « On a commencé avec un seul hélicoptère », a-t-elle dit. « Maintenant nous en avons cinq (pour l'ensemble des opérations de secours depuis Beira). Donc on devrait pouvoir sauver plus de gens, mais on manque de temps », a-t-elle prévenu.

« Gouvernements faibles »

Au Zimbabwe, les secours se mettent aussi en place. Des rescapés de la ville de Chimanimani (est) ont reçu mercredi de la nourriture, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le président Emmerson Mnangagwa s'est rendu dans la journée dans cette petite ville située dans une vallée encaissée, où l'eau et la boue ont charrié rochers, habitations et voitures.

« On a affaire à une tragédie », a-t-il déclaré. « Le dernier endroit où on s'est rendu, là où trois rivières convergent, un village entier a disparu. Je pense que des corps qu'on trouve au Mozambique viennent d'ici », a-t-il ajouté.

Devant l'ampleur des destructions, des experts mettent en cause le manque de préparation du Mozambique et du Zimbabwe face aux catastrophes naturelles.

Ces deux pays ont « des gouvernements faibles qui se focalisent sur d'autres sujets plus importants à leurs yeux », a estimé John Mutter de l'Université Columbia aux États-Unis.