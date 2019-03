Niger: 7 soldats tués dans une attaque de Boko Haram

« Les Forces armées engagées dans la région du Lac Tchad ont énergiquement repoussé une attaque du groupe terroriste Boko Haram aux alentours de la localité de Gueskérou » vendredi, selon un communiqué du ministère lu samedi soir à la télévision d'État.

Le « bilan provisoire » fait état de « sept morts et quelques blessés » parmi les forces armées et « 38 terroristes tués » et « un fait prisonnier », selon le communiqué.

Ce bilan n'a pu être confirmé de source indépendante dans l'immédiat.

« Cinq véhicules » des assaillants ont été « détruits » et « une importante quantité d'armes (quatre fusils AK47, 8 mitrailleuses, deux lances-roquettes RPG, des munitions de tous calibres) ont été récupérés », selon le ministère, qui précise que « les opérations de ratissage se poursuivent ».

Gueskérou est une commune située au nord-est de la ville de Diffa, et quasiment sur la frontière avec le Nigeria.

Un élu de Diffa, région voisine du berceau de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, avait fait état plus tôt dans la journée de plusieurs morts, « dont des gendarmes.

L'attaque menée vendredi après-midi par des » éléments lourdement armés du groupe terroriste Boko Haram « venus » à bord d'une dizaine de véhicules « a visé » la position militaire « de Woulwa, située à 5 km de Gueskérou, d'après des informations diffusées par des habitants de Diffa sur leurs pages Facebook.

Les combats ont duré » près d'une heure « et l'arrivée de renforts, notamment d'une » force spéciale « de l'armée nigérienne, a permis de repousser les assaillants vers le Nigeria, selon la même source.

C'est la deuxième attaque en moins d'un mois de Boko Haram contre une position militaire éloignée du Lac Tchad (à cheval entre le Niger, le Nigeria et le Tchad), théâtre habituel des raid des islamistes nigérians depuis 2015.

Le 16 février, sept soldats nigériens ont été tués au cours d'une violente attaque de leur position par Boko Haram à Chétima Wangou, plus au sud du Lac Tchad.

Fin 2018, l'armée du Niger a dit avoir tué » plus de 200 terroristes « au cours d'une offensive terrestre et aérienne dans le bassin du Lac Tchad.

Le gouvernement a nommé vendredi soir Mohamed Mouddour nouveau gouverneur de Diffa, en remplacement de Mahamadou Bakabé en poste depuis avril 2018, selon un communiqué du conseil des ministres lu à la télévision d'État vendredi soir, sans explication sur la raison de ce remplacement.