Kenya: au moins 15 morts dans une attaque djihadiste à Nairobi

Au moins quinze personnes ont été tuées dans l'attaque en cours perpétrée par un commando d'islamistes radicaux somaliens shebab dans un complexe de Nairobi regroupant un hôtel, des restaurants et des immeubles de bureaux, ont indiqué deux responsables policiers sous couvert de l'anonymat.

«Nous avons 15 morts en ce moment, et cela inclut des étrangers», a déclaré le premier responsable, un chiffre confirmé par une seconde source policière qui rappelle toutefois que l'opération des forces de sécurité est «toujours en cours» et que la police n'a pas encore pu accéder à certaines zones du complexe.

À 3h30, un groupe d'au moins 20 personnes avait ainsi pu recouvrer la liberté, plus de 12 heures après le début de l'attaque. On ignorait s'ils étaient réfugiés tout ce temps dans l'hôtel ou dans les immeubles de bureaux adjacents.

Cette «attaque coordonnée» du complexe DusitD2, selon les termes du chef de la police kényane Joseph Boinnet, avait débuté mardi à 15h locales par une forte explosion entendue à plus de cinq kilomètres à la ronde.

L'attaque a été rapidement revendiquée par les shebab et son modus operandi rappelle celui d'autres opérations du mouvement à Mogadiscio ces derniers mois : une bombe explose (soit un kamikaze, soit une voiture piégée) et dans la foulée, un commando pénètre dans l'établissement visé pour faire un maximum de victimes.

Un photographe de l'AFP a vu les cadavres de cinq victimes, affalés sur leurs tables à la terrasse d'un restaurant du complexe. Non loin, gisait le corps d'un kamikaze qui avait fait exploser sa ceinture d'explosifs. Parmi les victimes figurent un Américain, selon le département d'État.

Le responsable d'un des principaux hôpitaux de Nairobi, le MP Shah, a annoncé sur la chaîne de télévision privée Citizen TV qu'une personne avait succombé à ses blessures dans l'établissement.

Mais le bilan pourrait être plus lourd : un policier avait auparavant, sous couvert de l'anonymat, fait état de 14 victimes, sans que cette information ne puisse être confirmée par une source officielle.

M. Boinnet a précisé qu'au moins un kamikaze s'était fait exploser non loin de l'entrée de l'hôtel Dusit, dont six des sept étages ont été sécurisés. Cet établissement, qui compte une centaine de chambres, appartient au groupe thaïlandais Dusit Thani.

Le complexe DusitD2 est situé dans un quartier verdoyant où de nombreux immeubles de bureaux ont progressivement remplacé ces dernières années des résidences individuelles et leurs jardins manucurés.

Barricadés

Le début de l'attaque avait été suivie de tirs nourris pendant plus d'une heure, laissant craindre le pire.

La brigade antiterroriste était arrivée rapidement sur place, à bord d'un véhicule blindé tandis qu'une équipe de déminage a fait exploser dans l'après-midi le véhicule à bord duquel le commando était arrivé.

Peu après le début de l'attaque, un garde kényan d'une compagnie de sécurité privée avait affirmé avoir vu «quatre bandits» sortir du véhicule et poursuivre leur chemin à pied.

Des images de vidéo-surveillance diffusées par les médias kényans montrent quatre hommes équipés d'armes automatiques et de grenades progresser calmement dans le complexe.

Au plus fort de la fusillade mardi après-midi, Simon Crump, qui travaille dans le complexe, expliquait au téléphone que de nombreux employés s'étaient barricadés dans leurs bureaux.

«Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Les tirs viennent de plusieurs directions à la fois», rapportait-il, ajoutant que tout le monde était «terrifié». M. Crump et ses collègues ont ensuite été évacués par les forces de l'ordre tout comme de très nombreuses personnes du complexe et des immeubles voisins.

Après le Westgate, le Dusit

Dans un communiqué à New York, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres «a condamné fermement» l'attaque et exprimé «sa solidarité» avec la population et le gouvernement kényans.

Le Kenya a déjà été la cible d'attentats djihadistes de grande ampleur.

Le 7 août 1998, un attentat revendiqué par Al-Qaïda contre l'ambassade américaine à Nairobi a fait 213 morts et 5000 blessés.

Depuis l'entrée en octobre 2011 de l'armée kényane en Somalie pour combattre les shebab, affiliés à Al-Qaïda, le pays a été durement touché.

Le 21 septembre 2013, un commando islamiste a pris d'assaut le centre commercial Westgate à Nairobi, faisant 67 morts. Le 2 avril 2015, un commando a abattu de sang-froid 148 personnes dans l'université de Garissa, pour la plupart des étudiants.

Chassés de Mogadiscio en 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicide.

Ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom), à laquelle le Kenya contribue.

L'attaque de mardi à Nairobi est intervenue trois ans jour pour jour après celle de la base militaire kényane d'El Adde, dans le sud de la Somalie. Les shebab, vidéo à l'appui, avaient revendiqué avoir tué près de 200 militaires kényans, ce que les autorités kényanes ont toujours démenti.

Lundi, un tribunal kényan a par ailleurs ordonné que trois hommes, soupçonnés de complicité avec les auteurs de l'attaque du Westgate (eux-mêmes tués dans l'assaut de la police) soient prochainement jugés.