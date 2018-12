RDC: un million d'électeurs en moins pour la succession de Kabila

SAMIR TOUNSI

Agence France-Presse

Kinshasa

« On nous prend vraiment pour des c... » : la crise autour de la succession déjà trois fois retardée du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo a repris de plus belle mercredi à l'annonce du report partiel des élections générales dans deux régions, dont Beni (est) touchée par Ebola et des tueries.