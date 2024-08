PHOTO BENJAMIN CREMEL, AGENCE FRANCE-PRESSE

Deux policiers surveillent une zone sécurisée du touristique Leicester Square, à Londres, où une femme et sa fille de 11 ans ont été poignardées, a annoncé la police, ajoutant qu’un homme avait été arrêté sur les lieux. Toutes deux ont été hospitalisées ; la fillette a été gravement blessée, mais on ne craint pas pour sa vie, et sa mère a été légèrement blessée. Les motifs de cette attaque sont pour l’instant inconnus, et il n’est pas clair si elle est reliée aux récentes émeutes anti-immigration et islamophobes qui ont secoué l’Angleterre.