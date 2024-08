« Ils sont morts pour la paix »

Assassinats politiques, ripostes imminentes, embrasement de plus en plus inévitable : les manchettes en provenance du Moyen-Orient, ces jours-ci, ont de quoi plonger les plus optimistes dans un profond désespoir. Mais parfois, au milieu de cet océan de noirceur, surgit un bref éclat de lumière.