(Paris) Doug Emhoff, l’époux de la vice-présidente et candidate démocrate à l’élection présidentielle Kamala Harris, a annoncé jeudi une contribution américaine exceptionnelle de 2,2 millions de dollars au programme de lutte contre l’antisémitisme de l’UNESCO.

Agence France-Presse

« Sous la direction du président [Joe] Biden et de la vice-présidente Harris, mon épouse, nous ne nous contentons pas de dénoncer la haine et le fanatisme, nous agissons », a déclaré le « Second Gentleman » des États-Unis au cours d’une conférence de presse au siège, à Paris, de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, aux côtés de sa directrice générale Audrey Azoulay.

Ces fonds serviront notamment à financer la formation de professeurs et d’instituteurs, ainsi que des actions de prévention de l’antisémitisme en milieu scolaire.

« La question de l’antisémitisme, de la haine, me touche profondément en tant que personne juive », a confié l’avocat de 59 ans, qui pourrait devenir le premier « First Gentleman » des États-Unis en novembre prochain si son épouse parvient à battre Donald Trump.

« Nous constatons une montée de l’antisémitisme à travers le monde […]. Nous le voyons partout, dans nos rues, nos lieux de culte, nos universités, nos marchés ainsi qu’en ligne », a déploré M. Emhoff.

« Notre engagement collectif à combattre l’antisémitisme est d’autant plus urgent qu’une vague d’antisémitisme semble s’être abattue sur presque tous les pays depuis les attaques du 7 octobre », a renchéri Audrey Azoulay. « Or il existe un remède aux discours haineux : l’éducation », a-t-elle fait valoir.

Les États-Unis ont fait leur retour à l’UNESCO en juillet 2023, après cinq années d’absence à la suite de leur retrait décidé par Donald Trump.

M. Emhoff est le premier « Second Gentleman » de ce pays. Si elle est élue en novembre, Kamala Harris – déjà la première personne noire et d’origine asiatique à avoir accédé à la vice-présidence – sera aussi la première présidente des États-Unis en près de deux siècles et demi.

Son mari a fait une série de discours dénonçant l’antisémitisme, à la suite de l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre contre Israël, qui a entraîné la mort de 1198 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP reposant sur des données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a déclenché dans la bande de Gaza une offensive qui a fait jusqu’à présent près de 40 000 morts, d’après des données du ministère de la Santé du gouvernement dirigé par le Hamas.

Kamala Harris a publiquement appelé Israël à éviter la souffrance des civils dans ce territoire palestinien.