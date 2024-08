PHOTO PRAKASH MATHEMA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des secouristes transportent le cadavre d’une des victimes d’un écrasement d’hélicoptère, survenu dans le district de Nuwakot, tout juste au nord-ouest de la capitale népalaise, Katmandou. L’hélicoptère s’est écrasé dans le centre du Népal – une des régions les plus dangereuses au monde pour l’aviation commerciale, à cause des montagnes de l’Himalaya –, tuant le pilote et quatre touristes chinois.