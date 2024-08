Soulagement et critiques pour l’échange de prisonniers

Depuis la fin de la guerre froide, aucun échange de prisonniers entre la Russie et l’Occident n’avait entraîné la libération d’autant de personnes simultanément. Jeudi, un accord a permis de libérer 16 détenus de geôles russes et biélorusse, et 8 prisonniers en Occident. Une transaction qualifiée d’historique, mais qui soulève aussi des critiques.

« Maintenant, leur épreuve terrible est terminée, et ils sont libres », a commenté, dans une allocution télévisée, le président des États-Unis, Joe Biden, en parlant des trois citoyens et du résident permanent américains libérés.

Parmi eux, on compte le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, détenu depuis mars 2023, et l’ex-marine Paul Whelan – également canadien, irlandais et britannique –, arrêté à Moscou en 2018. Tous deux avaient été condamnés à 16 ans de prison pour espionnage, des accusations qu’ils ont toujours réfutées.

PHOTO KEVIN MOHATT, REUTERS Les filles d’Alsu Kurmasheva, Bibi et Miriam Butorin, se tiennent à côté de leur père Pavel Butorin et Elizabeth Whelan, sœur de Paul Whelan.

Des dissidents russes font aussi partie des détenus libérés, transférés vers l’Occident.

Un meurtrier russe

Mais la feuille de route des prisonniers remis à la Russie en échange de ces libérations a soulevé des critiques. Principalement dans le cas de Vadim Krassikov, condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre à Berlin d’un ex-commandant séparatiste tchétchène, pour le compte des services de sécurité russes.

La branche allemande d’Amnistie internationale a déploré « un pas vers l’extension de l’impunité » judiciaire.

« Aujourd’hui, c’est une journée de célébration pour les familles des otages – et je pense que le terme otage est le bon mot pour désigner les personnes détenues dans les prisons russes – mais au lendemain de tout ça, il faudra regarder les choses sobrement, et j’ai bien peur que le portrait ne soit pas si rose ni encourageant », a commenté au téléphone Aurel Braun, professeur de relations internationales et de sciences politiques à l’Université de Toronto.

Il s’inquiète du message envoyé au président de la Russie, Vladimir Poutine, de gains potentiels à réaliser en emprisonnant des personnes innocentes pour obtenir la libération de criminels utiles au régime. Une observation déjà soulevée par des analystes lors de la libération en 2022 de la joueuse américaine de basket Brittney Griner, arrêtée à Moscou avec une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis, contre celle du Russe Viktor Bout, emprisonné aux États-Unis pour trafic d’armes.

Rôle de l’Allemagne

Il semble que l’Allemagne ait tergiversé avant de consentir à libérer M. Krassikov. Mais la libération de l’homme condamné en 2021 aurait été une condition indispensable à tout accord pour M. Poutine.

PHOTO EVAN VUCCI, ASSOCIATED PRESS Joe Biden

Des « concessions importantes » ont été faites par le gouvernement allemand dans le cadre de l’effort diplomatique, a reconnu M. Biden, qui a exprimé sa « grande reconnaissance » au chancelier Olaf Scholz.

« C’est difficile de dire s’il s’agit d’un bon ou d’un mauvais accord pour les États-Unis et les autres pays, parce qu’on doit mettre dans la balance la vie d’innocents dans une situation difficile avec celle de la punition pour un crime, a réagi Lisa Sundstrom, professeure de sciences politiques à l’Université de Colombie-Britannique. C’est une question de valeurs en concurrence. »

Les autres détenus libérés jeudi de prisons occidentales avaient été reconnus coupables d’espionnage, de fraudes ou de vols de données. Les enfants d’un couple condamné en Slovénie pour espionnage, placés en famille d’accueil, ont aussi pu gagner la Russie avec leurs parents dans le cadre de cet échange.

Cinq prisonniers ayant la citoyenneté allemande ont été libérés des prisons russes et biélorusse.

Opposants russes

Fait moins courant, des opposants russes font aussi partie des prisonniers que le Kremlin a accepté de libérer, leur permettant de rejoindre un pays occidental.

Le plus connu est Vladimir Kara-Mourza, aussi de citoyenneté britannique, condamné en avril 2023 à 25 ans de prison pour « trahison » et diffusion de « fausses informations » sur la guerre en Ukraine. Il avait déjà subi deux empoisonnements dans le passé, attribués par différents médias d’information, comme Bellingcat et Der Spiegel, aux services secrets russes. Il a reçu le prix Pulitzer en mai pour ses articles.

Oleg Orlov, de l’ONG Memorial, et deux collaboratrices d’Alexeï Navalny, Lilia Tchanycheva et Ksenia Fadeïeva, ont également été libérés.

Les pays occidentaux impliqués dans les discussions auraient aussi tenté d’inclure M. Navalny dans un échange, avant sa mort, en février dernier, dans une colonie pénitentiaire russe.

Ces libérations de dissidents nationaux vers un autre pays ne sont pas inédites, mais sont plus rares. « Mais quelles assurances ont les pays d’occident que M. Poutine ne va pas envoyer de nouveaux assassins pour s’occuper d’eux, quel est son élément dissuasif ? » demande M. Braun.

Cette ronde de négociations s’est déroulée sur « plusieurs mois », selon le journal Der Spiegel, cité par l’Agence France-Presse. Le Wall Street Journal a aussi décrit le long combat pour ramener Evan Gershkovich à la maison, « impliquant des agences de renseignement, des milliardaires, des figures politiques et sa plus ardente défenseure – sa mère ».

L’échange de prisonniers s’est déroulé en Turquie et a impliqué sept pays : la Russie, les États-Unis, l’Allemagne, la Norvège, la Slovénie, la Pologne et la Biélorussie.

Avec Agence France-Presse et le Wall Street Journal