L’échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis, qui est jeudi imminent selon des médias américains, s’inscrit dans une longue histoire de libérations réciproques de détenus entre Moscou et les Occidentaux.

Agence France-Presse

Rappel des principaux échanges intervenus à partir de la Guerre froide.

Décembre 2022 : la basketteuse Brittney Griner

La star américaine du basket Brittney Griner, condamnée en août 2022 à neuf ans de prison pour avoir amené en Russie, où elle devait jouer pour quelques mois, un liquide de vapoteuse contenant du cannabis, est échangée quatre mois plus tard à l’aéroport d’Abou Dabi contre le marchand d’armes russe Viktor Bout, qui purgeait aux États-Unis une peine de 25 ans de prison.

Quelques jours plus tard, un important échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie a également concerné un citoyen américain, Suedi Murekezi. Ce dernier avait été arrêté en juin 2022 dans l’est de l’Ukraine par les forces russes et inculpé pour avoir « participé à des manifestations pro-ukrainiennes et antirusses ».

Avril 2022 : l’ex-Marine Trevor Reed

En avril 2022, l’ex-Marine Trevor Reed, condamné à neuf ans de prison en Russie pour des violences, est échangé avec un pilote russe, Konstantin Iarochenko, incarcéré aux États-Unis depuis 2010 pour trafic de drogue en lien avec la guérilla FARC colombienne. L’opération s’est déroulée sur un aéroport en Turquie.

Agé d’une trentaine d’années, M. Reed, condamné pour avoir agressé en état d’ébriété deux policiers, ce qu’il niait, dénonçait une affaire « politique ». Il avait fait une grève de la faim en novembre 2021 pour protester contre ses conditions de détention.

2010 : échange historique à Vienne

Le 9 juillet 2010, l’aéroport de Vienne-Schwechat est le théâtre du plus grand échange d’espions depuis la chute du Rideau de fer.

Un avion officiel russe se pose sur le tarmac, rejoint quelques instants plus tard par un appareil américain. Un minibus noir aux vitres teintées assure rapidement la navette entre les deux aéronefs, qui redécollent sans tarder.

À bord de l’un, dix agents russes expulsés des États-Unis, dont la jeune Anna Chapman, une femme d’affaires russe installée à New York qui collectait des informations pour le compte de Moscou dans le cadre d’un réseau « d’agents illégaux ». Sa double vie a fasciné les médias.

Dans l’autre ont pris place quatre Russes arrivés de Moscou, dont trois avaient été condamnés pour espionnage au profit de pays occidentaux. Parmi eux, un certain Sergueï Skripal, dont l’empoisonnement en 2018 dans le sud de l’Angleterre, où il s’était réfugié, déclenchera une crise diplomatique majeure avec la Russie.

Plusieurs pays occidentaux ont accusé Moscou d’avoir été à l’origine de la tentative d’assassinat de l’ex-agent double, ce que le Kremlin a toujours démenti.

Pendant la Guerre froide, le Pont des espions

Jusqu’à la fin de la Guerre froide en 1991, les échanges de prisonniers – surtout d’espions – étaient fréquents entre Moscou et Occidentaux. Ceux entre Américains et Soviétiques avaient lieu en particulier sur le pont en fer de Glienicke, qui reliait la zone américaine de Berlin-Ouest à la ville est-allemande de Potsdam, en enjambant une rivière, la Havel.

Sa légende a commencé à s’écrire en 1962, quand le pilote d’un avion espion américain abattu au-dessus de l’URSS, Francis Gary Powers, y fut échangé contre un colonel du KGB, Rudolf Abel, détenu aux États-Unis pour espionnage. L’histoire a été portée à l’écran en 2015 par Steven Spielberg dans « Le pont des espions ».

En juin 1985, sur ce même pont, est réalisé ce qu’un officiel américain a décrit comme « le plus grand échange d’espions » : quatre Européens de l’Est détenus aux États-Unis pour espionnage sont échangés contre 25 agents (avec leur famille) travaillant pour le compte de pays occidentaux, et détenus en Pologne et en Allemagne de l’est.

Mais l’opération la plus retentissante intervenue sur ce pont est, le 11 février 1986, un échange d’agents dont profita le dissident soviétique Nathan Chtcharanski, condamné en 1977 pour trahison et espionnage et libéré après des années de goulag.