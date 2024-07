Présidentielle au Venezuela Maduro sous pression

(Caracas) De plus en plus sous pression internationale, le président vénézuélien Nicolas Maduro s’est dit prêt mercredi à fournir toutes « les preuves » de sa réélection contestée, face aux protestations de l’opposition qui de son côté a dénoncé « l’escalade cruelle et répressive du régime ».