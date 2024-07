Les vols Air France et Transavia vers Beyrouth reprennent

(Paris) Les compagnies aériennes Air France et Transavia France prévoient de reprendre mercredi leur desserte de Beyrouth à partir de la France, a indiqué mardi à l’AFP un porte-parole de leur maison mère, Air France-KLM.

Agence France-Presse

Les deux compagnies avaient annoncé lundi suspendre pour deux jours leurs liaisons vers le Liban sur fond de craintes d’un embrasement militaire entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah.

« À ce stade, la reprise des vols entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth est prévue le 31 juillet 2024 » pour Air France, a précisé le porte-parole, et cette décision « s’applique également à Transavia France » qui relie le Liban depuis Paris, mais aussi Marseille, Lyon et Nice.

En outre, « des mesures commerciales sont en place, permettant aux clients en possession d’une réservation pour des vols de ou vers Beyrouth prévus avant le 4 août 2024 de reporter ou annuler leur voyage sans frais », selon la même source.

Israël et le Hezbollah libanais ont échangé des tirs mardi, après une frappe meurtrière samedi sur le plateau du Golan – 12 enfants et adolescents tués – qui fait craindre un embrasement de la région en marge de la guerre dans la bande de Gaza.

Outre Air France et Transavia, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Beyrouth, dont celles du groupe allemand Lufthansa jusqu’au 5 août. La compagnie jordanienne Royal Jordanian et le transporteur turc SunExpress ont également annoncé la suspension de leur desserte de Beyrouth jusqu’à mardi inclus.