Alice Milliat fut la pionnière des Jeux féminins. Cent ans plus tard, son rêve d’égalité semble enfin se réaliser… ou pas.

Nom Alice Milliat Âge 73 ans (1884-1957) Fonction Organisatrice des premiers Jeux olympiques féminins modernes Mots clés Sexisme, féminisme, préjugés, parité, égalité

Pourquoi on en parle

Les Jeux olympiques de Paris, qui ont débuté vendredi, se vantent d’être les premiers JO paritaires de l’histoire. En effet, il y a autant de femmes que d’hommes inscrits à l’évènement cette année. Si cela semble aujourd’hui relever de l’évidence, il faut savoir que le chemin fut long avant d’en arriver là. Et que la première à en rêver fut la Française Alice Milliat, aujourd’hui considérée comme la mère des JO modernes au féminin.

Un évènement mâle

Lorsque le baron Pierre de Coubertin relance les JO modernes en 1896, hors de question d’y incorporer les femmes. Pour lui, comme pour beaucoup de gens à l’époque, le corps féminin doit servir à enfanter, pas s’exhiber sur une piste de course ! Aux Jeux de 1900 à Paris, on ne trouve que 20 femmes sur environ 1000 athlètes inscrits. Les sports pratiqués se limitent à des disciplines bourgeoises comme l’équitation, le tennis, la voile, le croquet, le golf… et relèvent surtout des sports de démonstration. Il y aura très peu d’avancées de ce côté jusqu’aux années 1920.

Arrive Alice…

PHOTO AGENCE ROL, TIRÉE DE BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE L’avironneuse et militante Alice Milliat, à une date inconnue

C’est là qu’arrive Alice Milliat, une Nantaise au caractère bien trempé. Veuve, sans enfants, cette ancienne avironneuse revient de Londres, où bouillonnent le mouvement féministe et le combat des suffragettes. Elle s’investit dans l’administration de clubs sportifs féminins en France, jusqu’à mettre sur pied la toute première Fédération sportive féminine internationale (FSFI). Faute de pouvoir imposer l’athlétisme féminin aux JO « officiels » du baron de Coubertin, elle organise en 1922 les premiers Jeux féminins de l’histoire moderne, à Paris, en s’inspirant des Jeux héréens de l’Antiquité. « L’idée pour elle, c’était de montrer, à travers cette manifestation, que les femmes étaient capables, qu’elles étaient des athlètes, qu’elles ne rigolaient pas dans un stade », résume la journaliste Sophie Danger, autrice du récent livre Alice Milliat, la femme olympique. Cette première manifestation toute féminine compte 77 sportives venues de Grande-Bretagne, de Suisse, d’Italie, de Norvège et de France.

Sexisme, quand tu nous tiens

PHOTO ASAHI SHINBUN, TIRÉE DE WIKICOMMONS La finale du 800 m féminin aux Jeux olympiques de Tokyo, en 1964

Ce succès ne plaît pas aux membres très masculins du Comité international olympique (CIO), qui interdisent à Alice Milliat l’utilisation du terme « olympique ». Pour les trois éditions suivantes, la compétition sera donc renommée Jeux mondiaux féminins. Il faut attendre 1928 à Amsterdam (et le départ à la retraite du baron) pour que les femmes puissent finalement compétitionner en athlétisme aux JO « officiels », un premier pas vers l’égalité. Mais cette victoire est douce-amère pour Alice Milliat, puisqu’on ne les autorise que dans cinq disciplines (100 mètres, 4 x 100 mètres, 800 mètres, saut en hauteur et lancer du disque). En outre, le sexisme n’est jamais très loin. Au terme d’un 800 mètres âprement disputé, les coureuses s’écroulent dans l’herbe. Cet « effondrement » est raconté avec condescendance dans les médias. Pour le CIO, c’est bien la preuve que le « sexe faible » ne peut aspirer à l’égalité sur le plan sportif ! « Cette épreuve pour les femmes ne sera pas réintégrée avant 1960, déplore Sophie Danger. Il a fallu batailler 32 ans pour qu’on accepte que les femmes puissent courir sur deux tours de piste… »

De mieux en mieux

Dans les années qui suivent, Alice Milliat va « beaucoup batailler avec le CIO », note Sophie Danger. Mais sa vision finira par s’imposer. Avec l’évolution des mentalités et la banalisation du sport féminin, les résistances tombent progressivement. Bien que le CIO reste foncièrement masculin, la féminisation des JO se poursuit. On compte 13 % de femmes à Tokyo en 1964, 20 % à Montréal en 1976, 23 % à Los Angeles en 1984, 44 % à Londres en 2012 (première année où les femmes ont enfin droit à un programme athlétique complet)… Depuis 1991, toute nouvelle discipline aux JO doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. À Paris en 2024, la parité est finalement acquise avec 5250 athlètes chez les hommes et autant chez les femmes. Mais il faut relativiser ce coup de marketing, suggère Sophie Danger. Certaines disciplines sont en effet réservées aux femmes (gymnastique rythmique), alors que d’autres ont été réduites en distance pour permettre la parité (50 km marche ramené à 20 km pour les hommes). « Il ne faut pas confondre égalité et parité, dénonce la journaliste. La parité n’est qu’une égalité numérique. »

Oubliée, ressuscitée

Après son retrait du monde sportif, Alice Milliat disparaît complètement de la carte et meurt en 1957 dans l’anonymat le plus complet. « On n’a plus parlé d’elle et elle n’a plus voulu qu’on parle d’elle… Elle a laissé son héritage plus que sa personne », souligne Sophie Danger. Fruit d’une lecture renouvelée de l’Histoire, son importance est aujourd’hui reconsidérée. Progressivement réhabilitée, Alice Milliat est désormais reconnue comme une militante et une fondatrice. En 2021, une statue est enfin érigée en son honneur, à Paris, tandis qu’une esplanade porte son nom sur le site des JO de Paris. « Ce petit clin d’œil de l’Histoire est assez rigolo, conclut Mme Danger. Cent ans après les Jeux de Paris, où Coubertin n’a pas voulu d’elle, on commence à parler beaucoup d’elle. Elle fait partie de ces grandes pionnières. Personnellement, je n’ai jamais entendu de femmes qui ont autant fait dans le domaine du sport. »